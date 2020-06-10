2020/06/10 | 11:48 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعت النائبة عن محافظة الديوانية سهام الموسوي، الاربعاء ، الحكومة والأجهزة الأمنية الى أن تكون اكثر جرأة وجدية في حماية الممتلكات العامة والخاصة، فيما كشفت عن وجود مساعي حزبية هدفها النيل من محافظ الديوانية زهير الشعلان.و قالت الموسوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “محافظ الديوانية الحالي زهير الشعلان يعمل بالقدر الممكن وهناك دوافع سياسية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة عن الديوانية: على الأجهزة الأمنية ان تكون أكثرة جرأة بحماية الممتلكات) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائبة عن الديوانية: على الأجهزة الأمنية ان تكون أكثرة جرأة بحماية الممتلكات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).