أدمنت على تناول الصابون… والسبب؟

2020/06/10 | 11:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعاني فتاة أميركية في الـ19 من عمرها من هوس غريب جداً وهو الإدمان على تناول 5 قطع من الصابون أسبوعياً.ويطلق على هذه الحالة اسم مرض بيكا، وهو يعني الميل إلى تناول مواد غير قابلة للاستهلاك البشري مثل الطبشور والرمل والتراب والورق والصابون.ومن الممكن أن ينتج هذا عن نقص حاد في بعض المعادن مثل الكالسيوم والحديد […]

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