وزارة الداخلية تنعى كوكبة من منتسبيها

2020/06/10 | 11:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..نعت وزارة الداخلية كوكبة من منتسبيها من العاملين في المديرية العامة لحماية المنشآت والشخصيات الذين استشهدوا بعد تعرضهم بالإصابة من مرض جائحة كورونا أثناء تأديتهم الواجب الوطني في المستشفيات الحكومية العراقية في بغداد والمحافظات.وقال وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود الدليمي أن هذه الشهادة والمنية حدثت أثناء قيام المنتسبين بتادية واجباتهم المعتادة […]

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