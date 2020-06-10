عالية نصيف تطالب بوحدة الصف تجاه المفاوضات العراقية الأمريكية

2020/06/10 | 11:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..طالبت النائبة عالية نصيف القوى السياسية بالإلتزام بوحدة الصف وتبني موقفاً مشتركاً تجاه المفاوضات العراقية الأمريكية، مشددة على أهمية عرض مخرجات الاجتماعات على الشعب العراقي باعتبارها تتعلق بحق للشعب وليس للحكام .وأوضحت نصيف في بيان اليوم :” ان ‏الفريق المفاوض العراقي يضم ٢١ شخصية أكاديمية في مختلف الاختصاصات (العسكرية والسياسية والعلاقات الدولية والاقتصادية والتعليم […]

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