2020/06/10 | 11:54 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد قفزة كبيرة بمعدلات الاصابات بكورونا عالميا بواقع 22 الف حالة خلال يوم واحد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/10 | 11:54.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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