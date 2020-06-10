2020/06/10 | 11:55 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت حملة وعي للحشد الشعبي، الأربعاء، حملة تعفير واسعة في العاصمة بغداد للوقاية والحد من تفشي فايروس كورونا.وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى , إنه “بالتزامن مع ارتفاع حالات الإصابة بفايروس كورونا نفذت طبابة الحشد الشعبي حملة تعفير وتعقيم واسعة للحد من تفشي فايروس كورونا في احياء متعددة بالعاصمة بغداد”، لافتا الى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضمن حملة وعي .. طبابة الحشد تنفذ حملة تعفير واسعة في بغداد للوقاية من كورونا) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضمن حملة وعي .. طبابة الحشد تنفذ حملة تعفير واسعة في بغداد للوقاية من كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).