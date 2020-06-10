احمد راضي يعلن ترشحه رسمياً لرئاسة الاتحاد ويوجه رسالة الى درجال

2020/06/10 | 11:55 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعلن نجم الكرة العراقية السابق أحمد راضي، ترشحه رسمياً لرئاسة الاتحاد العراقي لكرة القدم في الانتخابات المقبلة، فيما وجه رسالة الى وزير الشباب والرياضة عدنان درجال.وقال راضي في لقاء تلفزيوني تابعته وكالة/ المعلومة/ “أطالب من الوزير عدنان درجال ترك مسألة ترشحه لمنصب رئاسة اتحاد الكرة بعدما اصبح على قمة الهرم الرياضي في العراق”.[…]

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