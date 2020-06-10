بالصورة.. أول ظهور للصدر للمشاركة في مكافحة كورونا  

2020/06/10 | 11:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أظهرت صورة نشرتها صفحة محبي أل الصدر، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وهو يشارك بحملة تعفير في أحد أحياء النجف الأشرف.

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