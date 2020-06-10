اللجنة المالية تستبعد تطبيق قانون ضريبة الدخل على الموظفين بنسبة 10 و15%

2020/06/10 | 11:57 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد استبعد عضو اللجنة المالية جمال كوجر، الأربعاء، تطبيق قانون ضريبة الدخل على الموظفين بنسب 10 إلى 15%.وقال عضو اللجنة، جمال كوجر، إن "الحكومة اذا ارادت تطبيق ضريبة الدخل على الراتب الاسمي فيجب ان يشمل من يزيد راتبه عن المليون ونصف واكثر، مع ان مايصدر اليوم من الحكومة تخمينات فقط لان كل ما يطرح يجب ان يكون بتعديل قوانين واصدار قرارات يصوت عليها البرلمان".وأشار كوجر إلى أن "ما يتداوله الإعلام لا يعدو أن يكون تصريحات هي عبارة عن اقتراحات، فالحكومة ما زالت تنتظر إلى أي مدى سترتفع اسعار النفط"، متوقعا ان "يتم دفع رواتب هذا الشهر كاملة، وإن ارتفعت أسعار النفط إلى 45 دولارا للبرميل الواحد في الشهر المقبل فان الحكومة ستلغي فكرة الاستقطاع من الرواتب".واستبعد عضو اللجنة، "تطبيق قانون ضريبة الدخل على الموظفين بنسب 10 إلى 15%"، مشيرا الى ان "استقطاع 5 بالمئة قد يكون نسبة معقولة".

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