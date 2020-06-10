الكاظمي يفتتح الجسر الثالث في الموصل

2020/06/10 | 12:01 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفتتح رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، الجسر الثالث في مدينة الموصل التي وصلها صباح اليوم الأربعاء في ذكرى إحتلالها من قبل عصابات داعش الارهابية عام 2014.وأفاد مصدر , ان “رئيس الوزراء الذي رافقه في الزيارة رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الأول الركن عبد الوهاب الساعدي، افتتح الجسر الثالث في المدينة

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