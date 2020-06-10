2020/06/10 | 12:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد ونحن نعيش اجواء اليوم الاسود في تاريخ العراق العاشر من حزيران عام 2014، تمر امام اعين كل العراقيين والعالم كل الصور التي رافقت تلك الحقبة المشؤومة التي انتجت ضياع محافظات عراقية كاملة ابتداء من الموصل في ذلك التاريخ.لم يكن لاحد ان يصدق ان نينوى التي تعد من اكبر المحافظات العراقية، وتحتضن […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العاشر من نيسان يوم اسود انتج تاريخ ابيض) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العاشر من نيسان يوم اسود انتج تاريخ ابيض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).