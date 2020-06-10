اسبانيا تفرض ارتداء الكمامة حتى الوصول الى “لقاح كورونا”

2020/06/10 | 12:04 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..في تصريح رسمي يشير إلى ما قد ينتظر العالم لشهور مقبلة بعد ظهور فيروس كورونا المستجد، كشف وزير الصحة الإسباني سلفادور إيلا، أن وضع كمامة في الأماكن العامة سيظل إلزاميا في البلاد بعد إنهاء حالة الطوارئ يوم 21 يونيو، لحين إيجاد علاج أو لقاح للفيروس الفتاك.وقال إيلا في مؤتمر صحفي من الضروري أن يستخدم […]

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