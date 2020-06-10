عن اليمن أكتب - إلهام مانع

2020/06/10 | 12:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إلهام_مانع أعكف هذه الأيام على كتاب جديد.



وتحديداً عن الحرب الأهلية اليمنية، جذورها الداخلية واطرافها الإقليمية.



لعل الجائحة هي التي دفعتني إلى التفكير في البدء في هذا الكتاب.



ومعها طلابي وطالباتي في مادة أدرسها عن اليمن.



كففت عن السفر، فأتسع الأفق للتفكير.



فسحة للتنفس.



دون عجلة.



ماذا تريدين فعله الان؟ وجدت نفسي افكر في اليمن.



وطني الأول.



ذاك الذي احبه، متيمة به، رغم انه يخنقني.



و ......





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