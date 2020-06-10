نائبة عن الديوانية: على الأجهزة الأمنية ان تكون أكثرة جرأة بحماية الممتلكات

2020/06/10 | 12:05 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

دعت النائبة عن محافظة الديوانية سهام الموسوي، الاربعاء ، الحكومة والأجهزة الأمنية الى أن تكون اكثر جرأة...

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