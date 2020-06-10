2020/06/10 | 12:05 - المصدر: سومر نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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الكاظمي يزور جامع النوري في الموصل ويؤكد: لن نسمح بتكرار ما حصل) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الكاظمي يزور جامع النوري في الموصل ويؤكد: لن نسمح بتكرار ما حصل) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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