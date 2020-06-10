“شاي الكركم”  يقوي المناعة ويحمي من أمراض قاتلة

2020/06/10 | 12:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..ينصح خبراء تغذية بتناول مشروب طبيعي محدد، للمساعدة على تقوية المناعة والوقاية من بعض الأمراض القاتلة.ويعد “شاي الكركم”، من أهم المشروبات الطبيعية القادرة على تعزيز جهاز المناعة ومقاومة السرطان ، كما يعالج الالتهابات.شاي الكركم له مذاق حلو وحار ويعرف عنه رائحته العطرة، وهو مصنوع من مزيج الشاي الأسود والكركم وتوابل الأخرى.ويتم تحضير […]

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