وزير الشباب والرياضة يصل إلى كربلاء

2020/06/10 | 12:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال اليوم الأربعاء، الى محافظة كربلاء المقدسة للاطلاع على الواقع الرياضي في المحافظة ودعمه.

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