واشنطن تعتزم اعتقال منظمي التظاهرات

2020/06/10 | 12:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير العدل الأمريكي وليام بار، أن السلطات تعتزم اعتقال عدد من الأشخاص بتهمة تنظيم أعمال شغب خلال الاحتجاجات في الأسابيع الأخيرة في الولايات المتحدة.وأضاف الوزير، في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز”، تم بثها يوم امس الثلاثاء: “جرت محاولات من جانب جماعات اليمين المتطرف، لانتحال هوية اليسار المتطرف.وتظاهر اليساري المتطرف بأنه يميني متطرف.حاول […]

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