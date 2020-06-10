2020/06/10 | 12:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مستشارُ رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، الأربعاء، أن ضريبة الدخل المعمول بها سيتم تطبيقها على الراتب الكلي بدلاً عن الاسمي ابتداءً من الشهر الحالي. وقال في حديث إن “قانون ضريبة الدخل مفروضة على الراتب الاسمي والآن سيتم تطبيقها على الراتب الكلي، أي الاسمي مع المخصصات”، مبينا أن “قانون ضريبة الدخل ثابت وتتراوح […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار حكومي: ضريبة الدخل ستطبق على الراتب الكلي بدلاً عن الاسمي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار حكومي: ضريبة الدخل ستطبق على الراتب الكلي بدلاً عن الاسمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).