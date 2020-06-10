الكاظمي بعد زيارته لجامع النوري بالموصل: لن نسمح بتكرار ما حصل

2020/06/10 | 12:10 - المصدر: السومرية نيوز

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اكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الاربعاء، خلال زيارته الى جامع النوري بالموصل انه لن يسمح بتكرار ما حصل.

وقال مكتب الكاظمي في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي زار جامع النوري في الموصل".

واضاف ان "الكاظمي اكد انه لن نسمح بتكرار ما حصل، ونقوم بعمليات عسكرية لدعم الأمن والاستقرار وملاحقة خلايا الإرهاب".

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