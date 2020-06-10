الزراعة النيابية: الإسراع بتسليم مستحقات الفلاحين ضمانة اكيدة لاستمرار الانتاج المستقبلي الوفير

2020/06/10 | 12:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادأكدت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية، أهمية الإسراع بتسليم مستحقات الفلاحين والتي تعد ضمانة اكيدة لاستمرار الانتاج المستقبلي الوفير.وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، اليوم الاربعاء، ان على رئيس الوزراء سرعة الايعاز الجهات الحكومية المختصة باعادة العمل بالمواصفات الفنية في آلية استلام محصول الشعير والاسراع في تسليم […]

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