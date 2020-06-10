2020/06/10 | 12:16 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ بغداد..
اكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب جمال كوجر، الاربعاء، أن امام الدولة 3 خيارات رئيسية لتامين الرواتب لموظفيها اذا لم تعتمد الاصلاح الحقيقي.
وقال كوجر في تصريح لـ/ المعلومة/،انه” اذا لم تكن هناك قرارات اصلاحية حاسمة لمعالجة الفساد وهدر المال العام ستكون الدولة مضطرة لاعتماد 3 خيارات رئيسية لتامين رواتب موظفيها وهي مد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية: الدولة امامها 3 خيارات لتامين رواتب موظفي الدولة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب جمال كوجر، الاربعاء، أن امام الدولة 3 خيارات رئيسية لتامين الرواتب لموظفيها اذا لم تعتمد الاصلاح الحقيقي.
وقال كوجر في تصريح لـ/ المعلومة/،انه” اذا لم تكن هناك قرارات اصلاحية حاسمة لمعالجة الفساد وهدر المال العام ستكون الدولة مضطرة لاعتماد 3 خيارات رئيسية لتامين رواتب موظفيها وهي مد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية: الدولة امامها 3 خيارات لتامين رواتب موظفي الدولة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية: الدولة امامها 3 خيارات لتامين رواتب موظفي الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).