المالية النيابية: الدولة امامها 3 خيارات لتامين رواتب موظفي الدولة

2020/06/10 | 12:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب جمال كوجر، الاربعاء، أن امام الدولة 3 خيارات رئيسية لتامين الرواتب لموظفيها اذا لم تعتمد الاصلاح الحقيقي.وقال كوجر في تصريح لـ/ المعلومة/،انه” اذا لم تكن هناك قرارات اصلاحية حاسمة لمعالجة الفساد وهدر المال العام ستكون الدولة مضطرة لاعتماد 3 خيارات رئيسية لتامين رواتب موظفيها وهي مد […]

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