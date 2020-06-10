2020/06/10 | 12:16 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..
رفض البلغاري، خريستو ستويتشكوف، نجم برشلونة السابق، وضع ليونيل ميسي في مقارنة مع دييجو أرماندو مارادونا، مؤكداً ان ميسي لا يقارن بأحد.
وقال ستوستشكوف في تصريحات نشرتها صحيفة “سبورت” الإسبانية: “ميسي نجم خرافي ومن الصعب مقارنته بأحد”.
وأضاف: “من الصعب أن يفوز أحد بما فاز به ميسي، ست كرات ذهبية وخمسة أحذية ذهبية، أفضل […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لاعب برشلونة السابق: ميسي لا يقارن بأحد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
رفض البلغاري، خريستو ستويتشكوف، نجم برشلونة السابق، وضع ليونيل ميسي في مقارنة مع دييجو أرماندو مارادونا، مؤكداً ان ميسي لا يقارن بأحد.
وقال ستوستشكوف في تصريحات نشرتها صحيفة “سبورت” الإسبانية: “ميسي نجم خرافي ومن الصعب مقارنته بأحد”.
وأضاف: “من الصعب أن يفوز أحد بما فاز به ميسي، ست كرات ذهبية وخمسة أحذية ذهبية، أفضل […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لاعب برشلونة السابق: ميسي لا يقارن بأحد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لاعب برشلونة السابق: ميسي لا يقارن بأحد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).