لاعب برشلونة السابق: ميسي لا يقارن بأحد

2020/06/10 | 12:16 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رفض البلغاري، خريستو ستويتشكوف، نجم برشلونة السابق، وضع ليونيل ميسي في مقارنة مع دييجو أرماندو مارادونا، مؤكداً ان ميسي لا يقارن بأحد.وقال ستوستشكوف في تصريحات نشرتها صحيفة “سبورت” الإسبانية: “ميسي نجم خرافي ومن الصعب مقارنته بأحد”.وأضاف: “من الصعب أن يفوز أحد بما فاز به ميسي، ست كرات ذهبية وخمسة أحذية ذهبية، أفضل […]

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