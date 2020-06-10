بصمة واضحة لمحترفين في أوروبا مع أسود الرافدين

2020/06/10 | 12:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداددفعت الظروف التي مر بها العراق إبان أيام الحرب والحصار الاقتصادي، الكثير من العراقيين للهجرة نحو أوروبا، ما أسفر عن ولادة جيل من اللاعبين الذين احترفوا كرة القدم في المهجر.أعد هذا التقرير حول اللاعبين المحترفين ممن يقيمون في أوروبا، وتمت دعوتهم للمنتخب العراقي.جستن ميراممثل ميرام عديد الأندية الأمريكية منها كولومبوس كرو وأتلانتا يونايتد […]

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