متقاعدون يبدون امتعاضهم الشديد من نسب استقطاع رواتبهم

2020/06/10 | 13:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..وصفت شريحة المتقاعدين , الأربعاء , نسب استقطاعات ضريبة الدخل لرواتبهم التي تم توزيعها اليوم بالمجحفة , لكونهم الشريحة الأضعف من شرائح المجتمع بسب كبر سنهم وعدم توفر لهم الرعاية الصحية.وقال عدد من المتقاعدين لـ / المعلومة / , ان ” نسبة استقطاع الدخل الضريبي لرواتبهم عالية جدا ولا تتناسب […]

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