البرلمان العراقي يدخل على خط أزمة استقطاعات رواتب المتقاعدين

2020/06/10 | 13:03 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، عدم قانونية ودستورية الاستقطاعات من رواتب المتقاعدين، دون وجود قرار حكومي – برلماني مسبق.

وقال عضو اللجنة حنين قدو، لوكالة شفق نيوز، ان "الاستقطاعات من رواتب المتقاعدين، غير قانونية ودستورية، وتعتبر مخالفة لقانون التقاعد الموحد، فلا يجوز الاستقطاعات، الا من خلال وجود قرار من مجلس الوزراء، ويتم التصويت عليه من قبل البرلمان".

وبين انه "حتى الساعة لم يعلن مجلس الوزراء عن اي قرار بهذا الصدد، ولم يصل الينا في مجلس النواب هكذا قرار حتى يتم التصويت عليه وتعديل قانون التقاعد الموحد، ولهذا سيكون لنا موقف من هذا الاستقطاع من خلال استضافة رئيس هيئة التقاعد ومسؤولين حكوميين لهم علاقة بهذا الشأن".

واعلن مصرف الرافدين في وقت سابق من اليوم عن توزيع رواتب المتقاعدين لشهر حزيران غير ان متقاعدين مدنيين وعسكريين افادوا باستقطاع نسب من متفاوتة من رواتبهم.

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