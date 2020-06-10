ضبط ثمانية أطنان مادة بيض التفقيس موردة من دولة يحظر الاستيراد منها 

2020/06/10 | 13:05 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة ) / علي النصر الله / ..أعلنت صحة كربلاء ، اليوم الاربعاء، عن ضبط ( 8 ) أطنان من مادة بيض التفقيس موردة من دولة بلغاريا التي يحظر الاستيراد منها الى العراق كونها من الدول الموبوءة بأنفلونزا الطيور .وقال مدير شعبة الرقابة الصحية الدكتور كرار العباسي في تصريح لــــ ( المستقلة […]

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