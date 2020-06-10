سعر الدولار في العراق اليوم الأربعاء 10 حزيران 2020

2020/06/10 | 13:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد سجلت أسواق العملة الأجنبية في العراق، اليوم الأربعاء، إنخفاضاً في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي.وكانت أسعار بيع وشراء الدولار في شركات ومكاتب الصيرفة، كالآتي: سعر البيع للدولار الواحد 1242.5 ديناراً، أي 124 ألفاً و250 ديناراً للمائة دولار.وسعر الشراء للدولار 1232.5 ديناراً، أي 123 ألفاً و250 ديناراً للمائة دولار.[…]

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