بالفيديو.. الكاظمي يفتتح أهم جسر حيوي في الموصل ويوجه رسالة من هناك

2020/06/10 | 13:06 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أكد رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، مصطفى الكاظمي، اليوم الاربعاء، على أهمية حماية المواطنين وعدم تكرار “سيناريو” 2014 في نينوى.جاء ذلك خلال اجتماعه مع القيادات العسكرية والأمنية في مقر قيادة عمليات نينوى، حيث اشار إلى أن “الفساد وسوء الإدارة كانا سبباً بحصول الكوارث السابقة، وان تحرير الموصل شارك فيه كلّ […]

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