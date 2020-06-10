كردستان تعلق زيارات السجون حتى اشعار آخر

2020/06/10 | 13:07 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةاعلنت وزير العمل والشؤون الاجتماعية في اقليم كردستان كويستان محمد ، اليوم الاربعاء، تعليق الزيارات في السجون، ومراكز الاصلاح الاقليم الى شعار اخر.وقالت محمد في تصريح ادلت به للصحفيين، انه "من اجل ألّايجتاح فيروس كورونا مراكز الاصلاح والسجون تقرر ايقاف المواجهة والزيارةللحفاظ على ارواح النزلاء ".واضافت: "نطمئن النزلاء في السجون بأننا حريصون على حياتهم وسلامتهم وان لا يصابوا بكورونا".ودعت محمد "النزلاء الى عدم منح ذويهم الرخصة لزيارتهم وان يتواصلوا عبر الهاتف معهم".

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