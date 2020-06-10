العدوان السعودي يحتجز 15 سفينة نفطية في ميناء الحديدة

2020/06/10 | 13:08 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتعمد قوى العدوان السعودي احتجاز سفن المشتقات النفطية ومنعها من الدخول إلى ميناء الحديدة إمعانًا في تضييق الخناق على الشعب اليمني وزيادة معاناته، حيث تواصل احتجاز 15 سفينة نفطية.كما تستمرّ هذه القوى بخرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، حيث شنّ طيرانها 18 غارة على مأرب والجوف والحدود خلال الـ24 ساعة الماضية، وارتكبت 96 خرقًا […]

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