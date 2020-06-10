الأزمة النيابية تُشيد بمبادرة شبكة الإعلام العراقي لمواجهة كورونا

2020/06/10 | 13:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد عضو خلية الأزمة النيابية غايب العميري، اليوم الاربعاء، بالمبادرة الإعلامية الوطنية لمواجهة فيروس كورونا لشبكة الإعلام العراقي.

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