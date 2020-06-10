وزير الخارجية يبحث مع السفراء العرب الجهد الحكومي بالتحضير للانتخابات المُبكّرة

2020/06/10 | 13:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير الخارجية فؤاد حسين ، اليوم الأربعاء مع السفراء العرب المُعتمَدين لدى بغداد عدداً من القضايا المحلّية ومنها الجهد الحُكُومي باتجاه التحضير لإجراء انتخابات مُبكّرة.

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