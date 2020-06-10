2020/06/10 | 13:10 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الخارجية يؤكد للسفراء العرب التحضير لانتخابات مبكرة وموقف العراق من فلسطين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/10 | 13:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية يؤكد للسفراء العرب التحضير لانتخابات مبكرة وموقف العراق من فلسطين) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية يؤكد للسفراء العرب التحضير لانتخابات مبكرة وموقف العراق من فلسطين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).