البرلمان التركي يرفض مقترح تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد مجددا

2020/06/10 | 13:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..رفض البرلمان التركي مقترح تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد مجددا بأصوات نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم.وبينما تحفظ نواب حزبي الشعب الجمهوري والشعوب الديمقراطي الكردي عن التصويت، صوت نواب العدالة والتنمية بالرفض، على المقترح الذي تقدم به “حزب الخير” الذي طالب بتحويل المتحف إلى مسجد وفتحه للصلاة.وقال نائب حزب العدالة والتنمية […]

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