إدراج رواتب معيني التربية الجدد ضمن موازنة 2020

2020/06/10 | 13:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا، الأربعاء، إدراج وزارة المالية تخصيصات المعينين الجدد على ملاك مديريات التربية الست ضمن موازنة العام الحالي.

وقال العطا في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزارة المالية استجابت لمخاطبات محافظة بغداد ومديريات التربية الست وأعلنت بكتاب رسمي إدراج تخصيصات رواتب المعينين الجدد على ملاك مديريات التربية (الرصافة الأولى والثانية والثالثة، والكرخ الأولى والثانية والثالثة) ضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة ٢٠٢٠".

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