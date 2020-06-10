وزارة الصحة: الوفيات بين الفئات العمرية الصغيرة سببها إنكار الإصابة بكورونا

2020/06/10 | 13:13 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصحة، أن العراق ما زال ضمن مناطق الخطر في وباء كورونا، ، فيما أشارت إلى أن الوفيات بين الفئات العمرية الأصغر سناً كان سببها الرئيس الإنكار وعدم مراجعة الطبيب إلا في مرحلة متأخرة من المرض.وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة سيف البدر لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى ، إن “العراق

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