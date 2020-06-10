بايدن: العنصرية المنظمة موجود في كل مكان بأميركا

2020/06/10 | 13:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد نائب الرئيس الامريكي السابق والمرشح الديمقراطي للرئاسة الامريكية جوزيف بايدن، الأربعاء، ان العنصرية المنظمة موجودة في كل مكان في الولايات المتحدة ، ليس فقط في هيئات إنفاذ القانون.وقال بايدن في مقابلة مع شبكة سي بي أس نيوز الامريكية وترجمته وكالة /المعلومة/ ردا على سوأل يتعلق بوجود العنصرية لدى هيئات انفاذ […]

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