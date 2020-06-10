طبيب عراقي: كورونا وصل إلى الذروة في العراق بموجات مماثلة لما حدث في أوروبا وهذا ما نحتاجه من الوقت للقضاء عليه

2020/06/10 | 13:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد طرح الطبيب الاختصاص في مستشفى الجملة العصبية ببغداد، نبراس الصميدعي، جملة توصيات بشأن مواجهة وباء كورونا في العراق والمدة الزمنية اللازمة للقضاء عليه.ادناه نص مدونة الطبيب نبراس الصميدعي: النظرية التي لا طالما صدقت بها انا و كنت أتكلم عنها حتى قبل أن أعلم إن هناك تقارير غربية قد قالت بها فايروس […]

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