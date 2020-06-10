أعرق مسجد اسلامي في الصين يستأنف أنشطته الدينية بعد تلاشي “كورونا”

2020/06/10 | 13:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استأنف مسجد نيوجيه العريق في العاصمة الصينية بكين أنشطته الدينية المختلفة اعتبارا من اليوم الأربعاء، بعد تلاشي وباء فيروس كورونا المستجد في الصين، وفقا لبيان أصدره المسجد يوم أمس.وقال البيان إنه في الوقت الحاضر، تم استئناف الأنشطة الدينية في المسجد فقط.ويتوجب الحجز المسبق أو تسجيل المعلومات الشخصية في المسجد قبل الدخول لأداء الصلاة […]

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