وزير التعليم يوجه بتخصيص مقعد دراسات عليا لملاكات وزارة الصحة

2020/06/10 | 13:17 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، الأربعاء، بتخصيص مقعد دراسات عليا في كل اختصاص للملاكات الطبية والتمريضية والفرق الساندة لها في مؤسسات وزارة الصحة دعما وتقديرا لجهودهم الوطنية الاستثنائية في مواجهة الوباء العالمي.

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