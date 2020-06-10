صراع انجليزي شرس للظفر بخدمات مدافع سان جيرمان

2020/06/10 | 13:17 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]تتنافس 5 أندية إنجليزية للحصول على خدمات لاعب فريق باريس سان جيرمان، تياجو سيلفا، بمقتضى صفقة مجانية وذلك في موسم الانتقالات الصيفي المقبل.

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