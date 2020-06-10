ذي قار تسجل حالتي وفاة بسبب كورونا وتشتبه بثالثة لحارس في مستشفى سوق الشيوخ

2020/06/10 | 13:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ذي قار

افاد مصدر امني من محافظة ذي قار، الاربعاء، بتسجيل حالتين وفاة لمصابين بفيروس كورونا في المحافظة.

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