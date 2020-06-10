نقابة أطباء العراق تصدر احصائية بعدد منتسبيها المصابين بكورونا والمتوفين منذ انتشار الفيروس

2020/06/10 | 13:20 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – بغداد

أعلنت نقابة اطباء العراق، الأربعاء (10 حزيران 2020)، عن إصابة أكثر من 320 طبيباً ووفاة أثنين بفيروس كورونا منذ دخول الفيروس للعراق وإلى اليوم.

وذكر بيان صادر عن النقابة تلقته (بغداد اليوم)، أنه "في هذا الظرف الصحي الحرج الذي يمر به العراق والعالم ، تتطلع الانظار الى الكوادر الطبية والصحية وفِي مقدمتهم الزملاء والزميلات الاطباء وهم يبذلون قصارى جهودهم لرعاية وانقاذ حياة الالاف من ابناء الوطن الذين تعرضوا لعدوى الوباء الفايروسي ومضاعفاتها ، ويقدمون التضحيات من الجهد المضاعف والابتعاد عن الاهل و التعرض لخطر الاصابة بالوباء".

وأضافت، ان "نقابة أطباء العراق رصدت ، الاصابات التالية لغاية ساعة، العدد الكلي للاصابات المؤكدة (324)، عدد الزملاء المتوفين (2)، نسبة الطبيبات (124 بنسبة 38‎.8%‎)، نسبة الاطباء (200 بنسبة%61.2‎)، اكثر محافظة بعدد الاصابات هي بغداد (170) تليها البصرة (37) تليها كربلاء(27)".

وأشارت النقابة بحسب البيان، أن "اكبر نسب الاصابات للعناوين الوظيفية كانت في فئة المقيمين الدوريين (122)تليها فئة المقيمين الاقدمين (112)" مبينة أن "حالة عدد من الزملاء والزميلات تتراوح بين الشديدة والحرجة ، ويتوقع ارتفاع عدد الاصابات في الايام القادمة".

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بغداد اليوم- ذي قار

افاد مصدر امني من محافظة ذي قار، الاربعاء، بتسجيل حالتين وفاة لمصابين بفيروس كورونا في المحافظة.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "الكوادر الصحية في المحافظظة سجلت حالتي وفاة لماصبيين بفيروس كورونا في المحافظة".

بغداد اليوم-كردستان

أعلنت دائرة الصحة في محافظة السليمانية، الأربعاء (10 حزيران 2020)، تسجيل حالة وفاة في المحافظة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد.





وذكرت الوزارة في بيان موجز، أن "رجلاً يبلغ من العمر 65 عاماً توفى بفيروس كورونا المستجد في م

بغداد اليوم-متابعة

كشفت وزارة الصحة العراقية، الأربعاء (10 حزيران 2020)، عن أسباب ارتفاع حالات الوفاة بين الفئات العمرية الأصغر سناً بفيروس كورونا، فيما أشارت إلى العراق ما زال ضمن مناطق الخطر.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في تصريح لوك

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