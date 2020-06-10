لجنة الشهداء النيابية تناقش ملف الاستقطاع وتهدد بـ”إجراءات قانونية”

2020/06/10 | 13:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..تعتزم لجنة الشهداء والضحايا والسجناء النيابية، الأربعاء، مناقشة استقطاع رواتب الشهداء والسجناء والمضحين في جلسة اليوم، فيما هددت اتخاذ السبل القانونية ضد قرارات الحكومة المجحفة بحق هذه الشرائح .وقال رئيس اللجنة عبد الاله النائلي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “لجنة الشهداء والضحايا والسجناء في مجلس النواب تعتزم مناقشة استقطاع رواتب الشهداء والسجناء”.وأضاف النائلي، […]

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