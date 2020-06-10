الصحة العالمية : انتقال العدوى دون أعراض نادر على مستوى العالم

2020/06/10 | 13:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..أقدمت منظمة الصحة العالمية على شرح كيف أسيء تفسير ادعاء بأن الأشخاص عديمي الأعراض نادرا ما ينقلون عدوى “كوفيد-19” للآخرين، وبأنه يستند إلى “سوء الفهم”.وحاولت ماريا فان كيروف، المتخصصة في الأمراض الطارئة المعدية بمنظمة الصحة العالمية، يوم الثلاثاء، توضيح الجدل حول ادعائها السابق بأن انتقال المرض بدون أعراض كان “نادرا جدا”، وأصرت […]

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