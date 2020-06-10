بشار رسن يصل الى إيران

2020/06/10 | 13:27 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وصل نجم المنتخب الوطني لكرة القدم، الى ايران للالتحاق بتديريبات فريقه بيرسبوليس استعداداً لاستئناف الدوري الإيراني.وقال رسن في تصريح لوكالة/ المعلومة/ “الحمد لله دخلت قبل قليل الأراضي الايرانية بعد رحلة برية شاقة من بغداد الى الكوت ومن ثم الى مدينة مهران الحدودية”.وأضاف ان “احد الممثلين عن نادي بيرسبوليس استقبلني على الحدود وساتوجه […]

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