قائد شرطة الانبار يعلن اعتقال ثلاثة من مروجي الحبوب المخدرة وبحوزتهم اسلحة متنوعة

2020/06/10 | 13:36 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن قائد شرطة محافظة الانبار الفريق هادي رزيج ،الاربعاء، عن اعتقال ثلاثة من مروجي الحبوب المخدرة وبحوزتهم اسلحة متنوعة بعملية امنية استباقية في مدينة الرمادي.وقال رزيج في تصريح لـ/المعلومة/، إن “قوة امنية في قسم المخدرات والمؤثرات العقلية في قيادة شرطة الانبار نفذت حملة امنية استباقية على مناطق مختلفة من احياء مدينة الرمادي […]

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