إنخفاض أسعار الدولار في الأسواق المحلية

2020/06/10 | 13:39 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد سجلت أسواق العملة الأجنبية في العراق، اليوم الأربعاء، إنخفاضاً في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي.وكانت أسعار بيع وشراء الدولار في شركات ومكاتب الصيرفة، كالآتي:سعر البيع للدولار الواحد 1242.5 ديناراً، أي 124 ألفاً و250 ديناراً للمائة دولار.وسعر الشراء للدولار 1232.5 ديناراً، أي 123 ألفاً و250 ديناراً للمائة دولار.أسعار العملات الأجنبية والنفط الخام والذهب حتى إعداد هذا الخبر:اليورو السعر العالمي: 100 يورو = 113,71 دولارالأسترليني السعر العالمي: 100 باوند = 127,77 دولارالليرة التركية السعر العالمي: 100 دولار = 678,80 ليرة تركيةسعر أونصــــــة الذهب عالمياً = 1720,45 دولارسعر برميل نفط الخام برنـت = 40,48 دولارسعر برميل نفط الخام الامريكـي = 38,10 دولار.

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