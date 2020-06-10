يساريون في خدمة أجندات الإسلاميين. - سعيد الكحل

2020/06/10 | 13:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الكحل أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بيانا حول قضية اعتقال سليمان الريسوني ومتابعته بتهمة هتك العرض والاحتجاز بناء على الشكاية التي تقدم بها "آدم" (وهو الاسم الذي فضل التواصل به منذ عشر سنوات) وليس بناء على تدوينته في الفيسبوك ، وفق ما جاء في بيانه التوضيحي (إن توقيف واعتقال المشتكى به احتياطيا، قد تم بناء على الشكاية التي تقدمت بها لدى المصالح الأمنية، وليس انطلاقا من تدوينتي التي اعتمدتها كصيغة ......





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